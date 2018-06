Fernando Tavares Pereira, empresário do concelho de Tábua e fundador do Movimento Apoio a Vítimas dos Incêndios de Midões, é o mais recente candidato à presidência do Sporting, juntando-se assim a Frederico Varandas e a Dionísio Castro na corrida à presidência do clube dos "leões". Fernando Tavares Pereira foi um dos empresários que sofreram grandes perdas com os incêndios de Outubro do último ano, razão pela qual liderou a formação de um movimento de apoio. Candidata-se ao Sporting porque diz querer devolver ao clube a "credibilidade e estabilidade necessárias".

O empresário, de 61 anos, é natural de Touriz, uma aldeia da Freguesia de Midões, no concelho de Tábua, do distrito de Coimbra. Fundou a sua primeira sociedade, a Fertaper – Metalomecânica e Construção Civil, no ano de 1980, em Oliveira do Hospital, e que hoje opera a nível nacional e internacional.

Sobre a actual comissão de gestão do clube e do facto de Sousa Cintra liderar a SAD do Sporting, Fernando Tavares Pereira acredita que está a ser feito "o melhor para o Sporting".

"O futuro do Sporting passa por estes dois meses. A comissão tem que ser coerente, ordenada e organizada e pensamos que esta comissão vai ter tudo isso para que possamos ter um Sporting com futuro e forte", vincou, considerando que é necessário respeitar a comissão de gestão do clube criada após a destituição de Bruno de Carvalho. Sobre o antigo presidente do Sporting, Fernando Tavares Pereira referiu que votou nele e que é preciso reconhecer e "dar valor ao que fez bem". "Bruno de Carvalho fez um bom trabalho quando entrou. Não há dúvidas", frisou, sublinhando, porém, que também é preciso reconhecer o "que fez de mal". A fase final da presidência "foi um desastre para o Sporting e, se não fosse isso, não entraria nesta corrida", disse.

Da lista do empresário fazem parte Rui Barreiro, antigo secretário de Estado da Agricultura, Carlos Teixeira, antigo presidente da Câmara Municipal de Loures e Fernando Fernandes, campeão mundial de kickboxing.

A apresentação oficial da sua candidatura aos órgãos sociais do Sporting CP acontece na próxima quarta-feira, 4 de Julho, em Coimbra. A hora e o local ainda não são conhecidos. O programa da candidatura também ainda não foi divulgado, mas será revelado "em breve", garante a mesma nota.

O empresário tem negócios nas áreas das inspecções automóveis (controla 39 dos perto de 200 centros de inspecção de todo o país), turismo, agricultura, vinha e floresta, sendo responsável por mais de 600 empregos em Portugal, lê-se no comunicado da sua candidatura enviado ao PÚBLICO.

