O futebolista internacional português Cédric Soares desvalorizou esta quarta-feira um conjunto de declarações e atitudes de Carlos Queiroz, actual seleccionador do Irão. Para o jogador, o importante agora é que a equipa das "quinas" se foque no seu trabalho.

"Sinceramente, é recuar um pouco no tempo que não é necessário. Foi um bom jogo de futebol. Defrontámos uma selecção treinada por um antigo seleccionador de Portugal. Fez um excelente trabalho ao chegar ao Mundial, mas quero é focar-me no nosso trabalho e na passagem aos oitavos-de-final", sintetizou.

Após o empate de segunda-feira, 1-1 em Saransk, que valeu a qualificação portuguesa para os oitavos-de-final – que o Irão tinha de vencer para o conseguir – Carlos Queiroz criticou o VAR, considerando que beneficiou Portugal ao não assinalar uma alegada grande penalidade de William e não expulsar Cristiano Rolando, num lance em que foi admoestado com um cartão amarelo.

Durante o jogo, o seleccionador pediu, insistentemente, o recurso ao VAR e abordou João Moutinho na altura em que este se preparava para substituir um colega em campo. No fim, também se queixou de ter sido cumprimentado apenas por Adrien, Bruno Alves e Beto, depois de ter orientado muitos dos futebolistas da selecção.

Disse, igualmente, que depois do Mundial 2010, no qual levou Portugal aos oitavos-de-final, estava habituado a "um país contra um treinador e um treinador contra um país".

Carlos Queiroz retomou todas estas críticas na entrevista que deu ao PÚBLICO, depois do jogo contra Portugal: "Estou habituado a ser este homem que vive contra uma parte da nação e tem uma parte da nação contra si. É um estigma quase político que existe desde a África do Sul. Quando estou no banco defendo os interesses da minha equipa e quando algo está errado digo. Não se pode ser português e honesto?"

Portugal prepara o jogo de sábado com o Uruguai, às 19h (hora de Lisboa), relativo aos oitavos-de-final do Mundial 2018.

