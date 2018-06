A primeira grande surpresa do Mundial veio de uma selecção que não costuma ser protagonista deste tipo de surpresas. A Alemanha, campeã em título, ficou de fora dos oitavos-de-final do Rússia 2018, ao perder em Kazan frente à Coreia do Sul por 2-0 na última jornada do Grupo F.

A derrota aconteceu já no tempo de compensação. Na pequena área germânica, Kim fez o primeiro golo da selecção asiática. O fiscal de linha assinalou fora de jogo, mas o árbitro foi rever o lance a acabou mesmo por validar. A Coreia acabaria por fazer o 2-0 por Son num lance em que Neuer tinha ido à área contrária para tentar a sua sorte e não estava na sua baliza.

A selecção germânica acabou por ficar em último num agrupamento em que se qualificaram a Suécia e o México, com a equipa nórdica a ficar com o primeiro lugar graças ao seu triunfo por 3-0 sobre os mexicanos.

A Alemanha sofre assim pela primeira vez na pele a maldição que tem afectado os campeões mundiais em título nos torneios mais recentes. É que desde 1998 que o campeão não consegue ultrapassar a fase de grupos, caindo numa fase muito prematura da competição. A única excepção foi o Brasil, que ultrapassou a fase de grupos em 2006.

