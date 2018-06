"Deutschland ist raus, das ist die bittere Wahrheit nach diesem Nachmittag": "A Alemanha está fora, essa é a verdade amarga esta tarde." Nunca o Google Translate trabalhou tanto enquanto eu consultava os jornais e canais da Alemanha.

Para que isto não volte a acontecer, fiz um sortido de conselhos para oferecer ao treinador alemão e aos jogadores.

Em primeiro lugar, o karma existe. Cá se fazem, cá se pagam. Mas também funciona ao contrário. É por isso que os tailandeses de Banguecoque compram sacos de plástico com peixes e enguias: é para poderem soltá-las no rio, a ver se compram um bocado de sorte.

Isto só para dizer que não vos serviu de nada o penálti que roubaram à Suécia nem a sorte do vosso segundo golo que vos deu a vitória. O alívio injusto também se paga.

Segundo conselho. É tramado mas a arrogância só funciona quando se baseia nalgum jeito para jogar à bola. Não é o caso. Assim a vossa cagança parece uma pretensão ridícula, desfasada da realidade, dando origem a paradoxos pirosos como "campeões do mundo não conseguem apurar-se para os oitavos-de-final" ou "favoritos deixaram de ser passíveis de favorecimento".

Último conselho: quando há três jogos para jogar nunca é boa ideia perder dois. Por muitas contas que se façam nunca chega. E dá mau aspecto ficar em último lugar do grupo. Isto deu-se porque a Coreia do Sul ganhou à Alemanha por dois a zero. Apesar de terem ambos só 3 pontos seria injusto pôr a Alemanha ao lado da Coreia do Sul. Não, tem de ficar abaixo. E mais abaixo não há.

