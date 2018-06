Antes de se iniciar o 14.º dia do Mundial 2018, a reedição na Rússia do “Mineiraço” parecia uma inevitabilidade. Quase quatro anos depois de o Brasil sofrer, em Belo Horizonte, nas meias-finais do Campeonato do Mundo que organizou, a mais humilhante derrota dos 104 anos de história da CBF – 1-7 contra a Alemanha -, o reencontro entre a “canarinha” e a “mannschaft” na próxima segunda-feira, em Samara, era, assumidamente, um cenário indesejado pela maioria dos brasileiros. Só que, antes mesmo do Brasil entrar em campo, o fantasma do “Mineiraço” foi exorcizado pela Coreia do Sul. Com a Alemanha fora do caminho, os brasileiros, de forma sóbria, mas competente, desembaraçaram-se da perigosa Sérvia (2-0) e será o México o rival da “canarinha” nos oitavos-de-final.

Quando Brasil e Sérvia entraram em campo já conheciam o nome de 10 das 16 selecções que a partir do próximo sábado vão disputar os oitavos-de-final do Mundial 2018. Se o futebol fosse uma ciência exacta, o mais provável seria que os brasileiros fizessem os cálculos necessários para que no final da equação do Grupo E, ficassem com segundo lugar. Com isso, regressariam a um palco (São Petersburgo) onde já venceram neste Mundial, para defrontar a Suécia, e evitariam num possível trajecto até à final confrontos com Uruguai, Portugal, França ou Argentina. Ora, como no futebol a lógica é uma batata, como se viu no surpreendente desfecho do Grupo F que ditou a inédita eliminação da Alemanha na fase de grupos de um Mundial, Tite não correu riscos contra os sérvios.

Apesar de a “canarinha” apenas ter conseguido desbloquear o jogo com a Costa Rica após o seleccionador brasileiro lançar Douglas Costa e Firmino, o extremo da Juventus juntou-se a Danilo na movimentada enfermaria da CBF e o avançado do Liverpool ficou no banco. Se o Brasil mantinha exactamente o mesmo “onze” do último jogo, a Sérvia mexeu. Mladen Krstajic trocou na defesa Ivanovic e Tosic por Rukavina e Veljkovic. No meio-campo, a novidade foi Ljadic, ficando de fora Milivojevic. Só que, frente ao melhor Brasil até ao momento neste Mundial, o seleccionador sérvio não teve argumentos para evitar o afastamento da prova.

Com uma excelente entrada em jogo, o Brasil começou a criar problemas à defesa sérvia logo aos 4’, por Gabriel Jesus e Neymar. Pouco depois, chegou a única má notícia do jogo para Tite: queixando-se de dores nas costas, Marcelo pediu para sair. A saída do lateral do Real Madrid pareceu abalar os brasileiros. Perante um ritmo mais baixo, a Sérvia controlava o jogo e o Brasil só voltou a criar perigo aos 25’: Stojkovic defendeu com dificuldade um remate de Neymar.

O jogo entrava num impasse, mas o génio de Philippe Coutinho fez a diferença. Com o Brasil em dificuldades, o talentoso médio recuou ao seu meio-campo e com um passe de 40 metros colocou Paulinho na cara de Stojkovic. Com qualidade, o “15” marcou, e, com uma jogada “à Barcelona”, o Brasil ficava numa posição confortável. Depois de dois golos nos dois primeiros jogos, Coutinho estreava-se nas assistências e deixava claro que, para já, neste Brasil é ele que faz a diferença.

Sem nada a perder, a Sérvia entrou na segunda parte disposta a correr mais riscos. Só que, em contra-ataque, o Brasil quase marcou. Coutinho, pois claro, estendeu a passadeira a Neymar, o avançado rematou contra Stojkovic. Logo a seguir, a notícia do primeiro golo da Costa Rica contra a Suíça animou os adeptos sérvios e, no relvado, viu-se o melhor momento da Sérvia. Aos 61’, Alisson defendeu para a frente um cruzamento e Mitrovic quase marcou – valeu Fagner. Cinco minutos depois, nova jogada de perigo com o mesmo trio como protagonista: Fagner (1,68m) surgiu na zona de marcação de Mitrovic (1,89m), o sérvio não teve qualquer dificuldade em ganhar de cabeça. Alisson redimiu-se do erro anterior e evitou o empate.

O Brasil parecia encostado às cordas, mas para conquistar o "hexa" também será preciso ter estrelinha de campeão. No pior momento da “canarinha”, Neymar marcou um canto e com um desvio de cabeça ao primeiro poste, Thiago Silva acabou com o jogo.

