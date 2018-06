Haifaa Al-Mansour é uma das poucas mulheres cineastas da Arábia Saudita, e a primeira a encontrar uma proeminência internacional. Por cá chegámos a ver a sua longa de estreia, Wadjda, tido como o primeiro filme saudita feito por uma mulher, e um objecto curioso para além das suas características de “fenómeno”. Mas a “proeminência internacional” é uma faca de dois gumes. Mary Shelley, fragmento biográfico da autora de Frankenstein, primeiro filme “estrangeiro” de Haifaa, parece ser mais um caso desses.

Mary Shelley Realização: Haifaa al-Mansour

Actor(es):Ben Hardy,Elle Fanning,Maisie Williams,Douglas Booth

Percebe-se – apesar de ser a Inglaterra do princípio do século XIX – o que liga uma mulher saudita ao universo retratado no filme: também ali as mulheres podem pouca coisa, e são intelectualmente desconsideradas (é à personagem de Lorde Byron, que Tom Sturridge faz tão obnóxio quanto possível, que em particular corresponde este papel).

Também se percebe o fascínio ambíguo pela personagem de Percy Shelley, veículo de um romantismo libertário a tender para auto-destruição (e por isso, a inspiração para o monstro inventado pela escrita de Mary). Mas depois, todos estes elementos são dissolvidos num convencionalíssimo exercício de filme de época, que aniquila a possibilidade de algo de realmente pessoal, idiossincrático, crescer lá dentro

