Na sua viagem pelo Médio Oriente, que começou na Jordânia no domingo, o príncipe William esteve em Israel e conheceu a vencedora da Eurovisão, Netta, em Telavive. A cantora venceu o festival com a música Toy, que celebra as pessoas diferentes. Neste encontro, falou-se de saúde mental, um tema querido ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico.

PUB

Netta disse à BBC que conversou com William sobre auto-estima e como se pode fazer a diferença com exemplos positivos. "Foi incrível", confessa a cantora de 25 anos, acrescentando que William "é boa pessoa".

PUB

A cantora ofereceu ao príncipe uma máquina que usa para criar as suas músicas. "Queria dar-lhe um cheirinho do que é o meu mundo", justifica à BBC. A máquina permite fazer loops com a voz e criar música sem instrumentos, explica, e, quem sabe, William não poderá participar no próximo festival, brinca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Netta revela que a sua música tem sido importante para muitos que a contactam e lhe contam como esta os ajudou a ganhar mais auto-estima. Trata-se de uma canção com uma mensagem positiva. "Recebo muitas e muitas mensagens de raparigas e rapazes que erguem a cabeça e aceitam as suas diferenças", conclui.

A viagem oficial a Israel, aos territórios palestinianos e à Jordânia começou no domingo e dura cinco dias.

PUB