O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu parcialmente razão ao apresentador Carlos Cruz no que diz respeito à aplicação da justiça no processo Casa Pia.

Não se pronunciando sobre a culpabilidade deste e de outros arguidos no processo de abuso de menores – esse não era o objectivo –, os juízes de Estrasburgo decidiram que o Tribunal da Relação de Lisboa devia ter aceitado analisar novas provas quando Carlos Cruz ali apresentou recurso, o que não sucedeu. Para o advogado do apresentador, Ricardo Sá Fernandes, trata-se de uma decisão “revolucionária para o direito português”, uma vez que os tribunais de segunda instância se limitam a verificar se os juízes que os antecederam, na primeira instância, aplicaram a lei da forma mais correcta. “Nunca aceitam novas provas”, sublinha o mesmo advogado, para quem o seu cliente teve, por essa razão, “uma vitória absolutamente extraordinária”.

PUB

Não foi, porém, uma vitória plena: quer porque três dos sete juízes europeus entenderam não se verificar neste aspecto qualquer violação da Convenção dos Direitos Humanos, quer porque outra das queixas de Carlos Cruz não teve sucesso. Dizia respeito à impossibilidade, durante o julgamento de primeira instância, de confrontar as vítimas com as declarações que tinham prestado às autoridades durante a fase de investigação do caso, uma vez que houve depoimentos que mudaram ao longo do tempo. Neste ponto não ficou provado que o apresentador não tenha tido direito a um julgamento justo, o mesmo sucedendo com Ferreira Diniz, Jorge Ritto e Manuel Abrantes.

PUB

Os juízes consideram ainda que dada a extrema complexidade do processo não podem ser considerados excessivos os seis anos que durou o julgamento principal em primeira instância: "Embora possa parecer demorado (...), o tribunal ouviu 920 testemunhas, 19 consultores, 18 peritos, 32 vítimas e sete arguidos, tendo analisado 64 mil páginas de documentação", recordam.

Por outro lado, entendem que não se justifica obrigar o Estado português a indemnizar Carlos Cruz pelo facto de o Tribunal da Relação de Lisboa não lhe ter permitido juntar novas provas ao processo: “A mera constatação de uma violação dos direitos humanos já proporciona, por si só, uma satisfação justa e suficiente pelo dano não pecuniário sofrido." Como tinha vindo a anunciar desde a condenação do apresentador — que foi sentenciado a seis anos de cadeia, dos quais cumpriu dois terços —, Ricardo Sá Fernandes vai tentar reabrir o caso judicial em Portugal com base na sentença divulgada nesta terça-feira pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Os magistrados de Estrasburgo recordam a forma como Carlos Cruz tentou, por três vezes, juntar novas provas ao processo, sem conseguir. O Tribunal da Relação de Lisboa também lhe recusou a audição de novas testemunhas. Os juízes portugueses foram "confrontados com elementos de prova susceptíveis de pôr em causa o acórdão proferido" em primeira instância, cuja análise podia ter beneficiado o arguido. O facto de o terem privado disso mostra-se, neste particular, "incompatível com os requisitos de um julgamento justo".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em causa está a violação do sexto artigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, segundo o qual "qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, (...) por um tribunal independente e imparcial". Ainda segundo o mesmo artigo, a qualquer pessoa acusada de ter cometido crimes deve ser dado o direito a "interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação".

As queixas de Ferreira Diniz, Jorge Ritto e Manuel Abrantes caíram todas por terra: os juízes de Estrasburgo não lhes deram razão.

Já este mês o Tribunal Europeu tinha condenado o Estado português a pagar mais de 68 mil euros ao ex-ministro do PS Paulo Pedroso. O tribunal entendeu que no caso de Pedroso foram violados vários direitos protegidos pela convenção europeia (como o "direito à liberdade e à segurança" e o "direito a indemnização"). E que a detenção e prisão preventiva do ex-governante quando era suspeito de abusos de menores no âmbito do processo Casa Pia aconteceram sem que essas suspeitas fossem plausíveis. “Os argumentos usados para justificar a sua detenção não eram relevantes ou suficientes.” O tribunal considerou ainda que foi negado o acesso de Paulo Pedroso (que esteve preso preventivamente até Outubro de 2003) a peças essenciais dos testemunhos das vítimas que lhe podiam ter sido disponibilizados sem comprometer a identidade dos menores. Eram, afinal, essas peças e testemunhos que sustentavam as suspeitas de abusos que tinham levado à sua prisão.

PUB