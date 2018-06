A Polícia Judiciária (PJ) interceptou em pleno Oceano Atlântico, a sul da Ilha do Faial (Açores), uma embarcação de recreio que estava a ser utilizada para o tráfico de elevadas quantidades de cocaína, anunciou nesta terça-feira em comunicado. A droga apreendida, com um peso total de cerca de 1400 quilos, estava a ser transportada das Caraíbas para o continente europeu para depois ser distribuída por vários países.

PUB

Em colaboração com a Marinha e a Força Aérea, a PJ desencadeou nos últimos dias a operação Mar Azul de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes por via marítima, da qual resultou a detenção de três homens de nacionalidade estrangeira que seguiam a bordo da embarcação, com idades compreendidas entre os 38 e os 51 anos. De acordo com "os elementos probatórios até agora coligidos pela investigação", os homens pertencem a uma organização criminosa transnacional presente em diferentes países da Europa e da América Latina, diz o comunicado. Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e encontram-se em prisão preventiva.

A droga vinha acondicionada em compartimentos criados especialmente para o efeito sob os depósitos de combustível, que só foram localizados depois de um "minucioso e intenso trabalho" de buscas por parte das equipas da PJ apoiadas por elementos da Polícia Marítima e da GNR.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto A droga estava acondicionada em compartimentos criados para o efeito POLÍCIA JUDICIÁRIA

A operação Mar Azul resulta de uma investigação iniciada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, na sequência de uma colaboração com a National Crime Agency do Reino Unido no quadro do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), organismo internacional sediado em Lisboa. A investigação prossegue a cargo da PJ em parceira com as autoridades de outros países, nomeadamente do Reino Unido.

Nesta terça-feira, assinala-se o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Estupefacientes, instituído pela Assembleia Geral da ONU. Para celebrar a data, a PJ incinerou cerca de 2,2 toneladas de vários tipos de drogas ilícitas apreendidas ao longo dos últimos meses em diversas operações contra o tráfico de estupefacientes, em conformidade com a legislação em vigor em Portugal sobre a destruição da droga apreendida em processos-crime.

PUB