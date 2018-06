A instabilidade atmosférica, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do Interior, regressa ao continente a partir de quinta-feira, adiantou à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

PUB

De acordo com a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje e quarta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro e no litoral da região Sul até meio da manhã, nebulosidade que deverá persistir durante a tarde em alguns locais a norte do Cabo Raso, onde há possibilidade de ocorrência de precipitação fraca até ao meio da manhã.

"Durante a tarde, vamos ter um aumento de nebulosidade no Interior Norte, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai soprar em geral fraco, tornando-se moderado. Prevê-se também neblina ou nevoeiro matinal, em especial no Interior, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima", disse.

PUB

Na quinta e sexta-feira e na "sequência de uma região depressionária com vários núcleos e com expressão em altitude regressa a instabilidade atmosférica com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do Interior", adiantou Patrícia Gomes.

"Esta instabilidade deve-se à presença de uma região depressionária que influencia o estado do tempo trazendo a possibilidade de aguaceiros e trovoadas. Já no que diz respeito às temperaturas não estão previstas grandes variações. De um modo geral as máximas serão inferiores a 30 graus Celsius, apenas em algumas regiões do Interior e do Alentejo podem chegar aos 31/32 graus", disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na quinta e sexta-feira, indicou a meteorologista, a temperatura mínima deverá variar entre 12 e 16 graus e a máxima entre 22 e 26 graus nas regiões do litoral, esperando-se valores entre 26 e 29 nas regiões do Interior.

"Ainda assim estão dentro do normal para a época, apenas em alguma região ou outra em que as temperaturas estão abaixo do que é normal para a época do ano", disse.

A situação deverá manter-se durante o fim-de-semana, segundo o IPMA.

PUB