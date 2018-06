Vão existir serviços mínimos nas greves às reuniões de avaliação dos alunos que estão marcadas para Julho. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo colégio arbitral, que por unanimidade apoiou a proposta apresentada pelo Ministério da Educação (ME) no sentido de se decretar aqueles serviços às reuniões de conselhos de turma dos anos de exame (9.º, 11.º e 12.º), anunciou o ME numa nota enviada à comunicação social.

O colégio arbitral, que é constituído por um "juiz" presidente e por dois outros árbitros, um designado pelos sindicatos e outro pelo Governo, decidiu ainda que as reuniões terão de se realizar até 5 de Julho. A tempo portanto das notas dadas pelos professores serem atribuídas antes do prazo previsto para o lançamento das pautas com os resultados dos exames, que serão afixadas a 12 (secundário) e 13 de Julho (9.ºano)-

Segundo dados divulgados na semana passada pelo ME, há 36.700 alunos ( cerca de um quarto dos inscritos) do 11.º e 12.º ano que foram a exame sem terem a nota dos professores atribuída. No 9.º estão nesta situação cerca de 25 mil alunos.

A decisão de entregar a deliberação sobre os serviços mínimos a um colégio arbitral foi tomada no passado dia 20, depois de uma reunião entre representantes do ministério e dos sindicatos que terminou sem acordo. O ME defendeu que estes deviam ser decretados porque as greves de Julho podiam pôr em risco a candidatura ao ensino superior dos alunos do 12.º ano, estando assim em causa uma "necessidade social impreterível", conforme defendeu.

Já os sindicatos opuseram-se a esta argumentação, alegando que as greves às avaliações estão marcadas até 13 de Julho e que por essa razão, defenderam, seria possível completar a avaliação dos alunos a tempo do concurso nacional de acesso ao superior, que arranca a 18 de Julho. Mas o novo Sindicato de Todos os Professores (Stop) já entregou pré-avisos que estendem a paralisação até ao final de Julho.

Apesar desta oposição dos sindicatos, o seu representante no colégio arbitral acabou por votar também a favor dos serviços mínimos.

No que respeita aos meios para assegurar estes serviços, o colégio arbitral decidiu que "o quórum deliberativo corresponde à maioria absoluta (metade mais um) da totalidade dos docentes que constituem cada um dos conselhos de turma", informou o ME. Os diplomas que regulamentam estes conselhos estabelecem que as reuniões só se podem realizar se todos os professores estiverem presentes, a não ser no caso de se verificar que existe uma ausência prolongada por parte de um docente.

O facto de ser necessária a presença de todos os professores está na base do "sucesso" da greve, que se iniciou a 4 de Julho, porque basta que um docente falte para que a reunião tenha de ser adiada. Segundo a Federação Nacional de Professores (Fenprof), durante a semana passada foram adiadas cerca de 15.000 reuniões. O ministério fez o balanço de outro modo: disse que a adesão a esta greve por parte dos professores era inferior a 10% mas que 90% dos alunos estavam a ser afectados pela paralisação.

