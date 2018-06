O ministro da Administração Interna orgulhou-se nesta terça-feira do consenso que existe em Portugal sobre a questão dos refugiados e revelou que o país está aberto receber refugiados que estão a ser resgatados do navio Lifeline, que chegará em breve a Malta.

Na audição que decorre esta tarde no Parlamento, Eduardo Cabrita referiu que as entidades estão a trabalhar para dar as respostas sociais necessárias àquelas pessoas.

Sobre este assunto, falou também a deputada do PSD, Emília Cerqueira, não colocando em causa a decisão do Governo, o que levou o ministro a dizer: "Tenho orgulho de viver num país em que temos muitas divergências com a oposição, mas esse tema nunca foi um tema de fractura", disse.

