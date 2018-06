Os tons são sobretudo pastel, as formas geométricas, o azul do céu uma espécie de moldura. Nas fotografias de Matthieu Venot há fachadas, janelas, varandas — há arquitectura e design, ângulos que parecem impossíveis, minimalismo e detalhe, o local e o universal. Nascido em França, Venot era engenheiro de som e estava à volta de um trabalho com música quando a falta de inspiração o atingiu. Uma prenda da mulher veio mudar o rumo da sua vida. Ao oferecer-lhe uma máquina fotográfica, renovou-lhe o olhar sobre Brest, a sua cidade natal, e fez com que visse o que nunca tinha visto. Em 2009 começava a fazer fotografia, uns cinco anos depois a dedicar-se seriamente a ela — sempre como auto-didacta, com a ajuda preciosa de tutoriais online. No Instagram, o francês tem mais de 95 mil seguidores.