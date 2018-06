Porque não te calas?!

Como é possível termos todos os canais de televisão, sim, todos eles com transmissões em directo de horas ininterruptas com um fulano que é apenas um mero presidente dum clube de bola! Que se passa com a informação que segue o homem como se tratasse de alguém de importância fundamental para os nossos destinos, que trata todas as outras notícias como aditamentos de rodapé “despachados” a alta velocidade, substituindo o relevante pela irrelevância absoluta!? Bruno de Carvalho de verborreia incontinente, cansativo e omnipresente, é uma “estrela” do nosso opaco firmamento, um actor secundário fabricado pelos nossos media, estranhamente mais interessados na descaracterização da verdadeira notícia. Em qualquer dicionário da nossa língua, o termo noticiário é descrito como conjunto de notícias prestadas pela informação falada e escrita, cujo plural omite naturalmente o conceito de uniformidade e/ou monotonia. O tal presidente, agora demitido pela maioria daqueles que o elegeram ainda o ano passado, merece um saudável esquecimento, eu diria mesmo um intervalo suficiente para nos recompormos da indigestão compulsiva de “paparmos” Bruno a todo o instante.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Capacidade de Resposta Posta à prova

A tragédia dos incêndios que ocorreram há um ano, e que marcaram e marcam para sempre a vida de muitos cidadãos, não pode ficar esquecida, devendo ser motivo de reflexão sobre as falhas ocorridas, e a adopção de medidas preventivas, para evitar a ocorrência de novas tragédias, onde os restantes cidadãos acabam por sofrer também, quando percebem que as consequências, mais do que um país com uma imagem manchada, são também as suas repercussões na vida daqueles que são directamente atingidos.

Sabemos que muitas vezes a história se repete, mediante o descuido e a negligência de muitos, e que os alertas tantas vezes repetidos, podem servir apenas para que alguns cidadãos mal-intencionados, procurem testar a capacidade dos meios publicitados, para combater a tragédia dos incêndios que se repete ano, após ano.

Talvez seja a altura de ser adoptada uma postura diferente de não divulgação demasiadas vezes repetida sobre a existência ou não dos meios de combate a incêndios, e à época dos mesmos, o que poderá suscitar na cabeça de alguns, o facto de se falar em época de incêndios, terá obrigatoriamente de os haver, o que pode também ser argumento aproveitado por empresários sem escrúpulos para tirarem partido das tragédias, cujo efeito é devastador na vida dos atingidos e na imagem do país.

Américo Lourenço, Sines

Público errou

No artigo de opinião de Carlos Pereira da Silva publicado na edição de ontem, o autor vem erradamente identificado como sendo presidente da Cidadania Social e ex-secretário de Estado da Segurança Social. Carlos Pereira da Silva é professor catedrático aposentado da Universidade de Lisboa.

Na notícia que fez manchete da edição de ontem diz-se erradamente que a dívida de quase 700 milhões de euros da Ongoing ao Novo Banco e ao BCP ultrapassa 3% da riqueza produzida em Portugal em 2017, quando se devia dizer que a dívida ultrapassa 0,3% da riqueza produzida em Portugal em 2017.

