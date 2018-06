O Supremo Tribunal norte-americano defendeu esta terça-feira a legalidade da política de proibição de entrada de cidadãos oriundos de vários países de maioria muçulmana, concebida pela administração Trump no início do mandato, e que se arrastava há vários meses em disputas judiciais.

PUB

A maioria conservadora na mais alta instância judicial dos Estados Unidos prevaleceu – com 5 votos favoráveis e 4 contra –, tendo rejeitado o argumento de que o veto migratório contempla uma discriminação com base na religião, inconstitucional à luz da lei fundamental norte-americana.

O Supremo considera, assim, que o veto não viola a primeira emenda da Constituição dos EUA, que não permite ao Governo favorecer uma religião em detrimento de outra.

PUB

A decisão dos juízes oferece a Donald Trump uma das mais importantes vitórias desde que assumiu a presidência dos EUA, principalmente porque oferece luz verde a uma das políticas mais emblemáticas – e controversas – da administração republicana.

No início de 2017, Trump anunciou a proibição de entrada nos EUA de pessoas vindas do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen durante 90 dias, em nome da segurança interna americana e por estarem em causa países com “enormes problemas de terrorismo”, nas palavras do Presidente.

A decisão espoletou uma onda massiva de protestos, provocou um verdadeiro caos burocrático e valeu a Trump uma condenação quase unânime da comunidade internacional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E foi, desde cedo, alvo de contestações e bloqueios, decretados por tribunais de instância inferior, que entenderam que o decreto presidencial descriminava as pessoas em função da sua orientação religiosa.

A batalha legal entre a administração e a justiça norte-americana deu origem a diferentes versões do veto migratório. A sua última versão, de Setembro, restringia a entrada de pessoas que viajassem a partir do Irão, da Líbia, da Somália, da Síria, do Iémen, do Chade (que acabou por ser eliminado, mais tarde), da Venezuela e da Coreia do Norte, e deu entrada no Supremo no início deste ano.

O Presidente já reagiu à decisão do Supremo, através do Twitter, e não escondeu a sua surpresa.

PUB