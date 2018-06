A operação militar liderada pelas forças leais ao Presidente Bashar al-Assad, sobre os territórios rebeldes da província de Deraa, está a provocar um novo êxodo de civis na Síria, desta vez no Sudoeste do país. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 45 mil pessoas abandonaram a região e puseram-se a caminho da Jordânia.

Iniciada no passado dia 19 de Junho, a ofensiva do exército de Assad entrou esta semana numa fase de redobrada violência, com bombardeamentos constantes nos arredores da vila de Basr al-Harir – cuja queda poderá dividir as facções rebeldes em dois grupos e facilitar a tomada da região pelo regime.

PUB

“Pelo menos 200 ataques aéreos e 150 ‘bombas-barril’ atingiram Basr al-Harir esta manhã [terça-feira], ao mesmo tempo que as forças governamentais avançam sobre a vila”, conta à Al-Jazira Jihad Hamza, um activista apoiante da oposição a Assad.

PUB

Desde o início da operação de reconquista de Deraa, Quneitra e Sweida – onde se calcula que residam perto de 1 milhão de pessoas – ao Exército Livre da Síria, já morreram pelo menos 41 pessoas e mais de 100 ficaram feridas.

“Entre os mortos, pelo menos 27 são civis, incluindo cinco crianças e nove mulheres”, relata àquela cadeia televisiva o jornalista Lawrence Adam. “Se a comunidade internacional não reagir rapidamente, assistiremos a uma catástrofe muito brevemente”, acrescenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta terça-feira o Programa Alimentar Mundial da ONU informou que os 45 mil deslocados podem vir a aumentar nos próximos dias. A agência já enviou perto de 30 mil rações de comida para a Jordânia, mas diz-se preparada para duplicar este número, face à intensificação do conflito, escreve a Reuters.

Deraa foi um dos principais bastiões do início da rebelião contra Assad, em 2011. A sua localização delicada, perto das fronteiras com a Jordânia e Israel, obrigou o regime a gerir a sua situação com pinças, tendo mesmo incluído a região na lista de territórios onde se previa uma redução da escalada de tensão, conforme negociado com Estados Unidos, Rússia e Jordânia, em 2017.

A opção pela ofensiva militar em Deraa foi justificada por Bashar al-Assad, no início do mês de Junho, com o falhanço das negociações com vista a uma política para a região.

PUB