Kenichiro Okamoto, um conhecido blogger japonês de 41 anos, foi esfaqueado até a morte na noite de domingo. O agressor seria um dos seus leitores, que frequentemente deixava comentários hostis na página. O homicídio aconteceu minutos depois de Okamoto ter dado uma palestra cujo tema era precisamente a gestão de conflitos online, e a reacção a ataques pessoais na Internet.

O autor do crime será Hidemitsu Matsumoto, de 42 anos, que seugiu Okamoto até uma casa de banho, depois de o blogger ter terminado a palestra, em Fukuoka, no sudoeste do país. Matsumoto era reincidente nas ameaças que dirigia a Okamoto: cada vez que a sua conta era eliminada, voltava a criar uma nova e retomava os insultos ao autor do site.

Okamoto foi esfaqueado várias vezes, incluindo no pescoço e no peito, com uma lâmina de cerca de 16,5 centímetros de comprimento. O agressor fugiu de bicicleta, mas acabou por se entregar à polícia três horas depois do ataque, levando consigo a arma do crime, conta o jornal Mainichi Shimbun. O blogger ainda foi transportado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Já após o ataque, o suspeito continuou a publicar mensagens agressivas no site da vítima. Terá sido numa delas que informou que se iria entregar “à polícia local voluntariamente e assumir a responsabilidade pelas acções”.

Às autoridades, o agressor disse ter atacado o blogger porque este lhe suscitava “ódio”. Okamoto era considerado um dos principais especialistas em crime cibernético e dark web. Trabalhava para uma empresa de consultadoria na área das tecnologias e era presença assídua na televisão. O caso não é inédito no Japão, onde personalidades e jornalistas são frequentemente vítimas de abusos e ameaças online.

