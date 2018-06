Uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro de turismo da empresa de transportes Transol provocou cinco feridos ligeiros. O acidente aconteceu ao início da tarde desta terça-feira, na Estrada Nacional 526, em Albufeira, disse ao PÚBLICO Ricardo Fernandes, chefe de equipa do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro. Segundo Ricardo Fernandes, três dos feridos eram de nacionalidade britânica e seguiam a bordo do autocarro.

PUB

Para o local foram destacados operacionais dos bombeiros de Albufeira, do INEM, da Cruz Vermelha e da GNR.

Para já, o autocarro ainda não foi rebocado do local mas segundo Ricardo Fernandes ‘’não provoca constrangimentos no trânsito, sendo que o reboque do veículo está a ser coordenado pela GNR”.

PUB

PUB