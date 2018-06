Mundial 2018

Sem surpresas, o tema que domina as capas dos diários desta terça-feira é o Mundial de futebol. Os jornais portugueses dão destaque a Ricardo Quaresma, marcador do único golo português no Portugal-Irão (1-1) desta segunda-feira. Em Espanha, agradece-se ao VAR e a Iago Aspas – ambos permitiram que La Roja seguisse para os oitavos-de-final no primeiro lugar do grupo B, depois do Espanha-Marrocos (2-2), disputado também nesta segunda-feira.