Perto de uma centena de voos da TAP foi cancelada desde o passado sábado nos aeroportos de Lisboa e do Porto, com a companhia a justificar os cancelamentos com “motivos operacionais”.

PUB

De acordo com a agência Lusa, que cita o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), Fernando Henriques, no fim-de-semana foram cancelados mais de 70 ligações. “Só no domingo estamos a falar de 40 voos, ou seja, 10% da operação cancelada”, contabilizou o responsável pela Sitava. Os passageiros foram informados que os cancelamentos foram motivados por falta de tripulantes.

Voos internacionais para Barcelona e outras cidades europeias, e de longo curso como para o Rio de Janeiro foram afectados, tal como ligações nacionais Lisboa-Porto e voos do continente para a Madeira.

PUB

No caso do Funchal, foram cancelados três voos (dois provenientes de Lisboa e um do Porto), com os passageiros a não receberem qualquer apoio por parte da companhia. A situação motivou, esta manhã, uma reacção dura do vice-presidente do governo madeirense, Pedro Calado.

“Fazer cancelamentos em cima da hora, sem avisar os passageiros, deixando-os quase ao abandono nos aeroportos como aconteceu este fim-de-semana no Porto e em Lisboa, é uma situação lamentável”, disse o governante aos jornalistas, à margem de uma iniciativa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Calado diz que o Funchal compreende as dificuldades operacionais da companhia, e falta de mão-de-obra, mas sublinha que a Madeira não pode ser abandonada. “A TAP não pode abandonar os passageiros nos aeroportos como se tem vindo a fazer, sem qualquer indicação ou acautelamento com hotéis ou refeições.”

O número dois do governo madeirense garante que a região autónoma tem acompanhado “com preocupação” estes cancelamentos e tem sensibilizado a administração da companhia para as necessidades da Madeira, cuja mobilidade é assegurada apenas por meios aéreos. “Foi por estes motivos, que nós alertamos sempre o Governo da República, que deveria ter tido muito mais atenção quando fez a privatização da TAP, no sentido de acautelar o serviço público mínimo que tem de ser garantido às ilhas”, afirmou Pedro Calado, lamentando as dificuldades que têm sido colocadas à entrada de uma terceira companhia na linha Madeira – Continente.

Neste momento, as ligações entre o Funchal, Lisboa e Porto são asseguradas pela TAP e pela EasyJet, mas o Governo regional quer um terceiro player. “Da nossa parte já teríamos aqui uma terceira e até uma quarta companhia a operar. Mas esbarramos sempre com impedimentos”, diz, apontando para a NAV e para a ANAC. “Para a Madeira, há dificuldades em conceder slots ou é espaço para navegação aérea, mas depois há slots e espaço para outros destinos e outras companhias”, afirmou.

PUB