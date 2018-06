A pré-época do FC Porto, que regressa ao trabalho em 2 de Julho, inclui três jogos de preparação em Lagos, no Algarve, com o Portimonense, o Lille e o Everton, anunciou nesta terça-feira o campeão nacional de futebol. O plantel do FC Porto regressa à centro de estágios do Olival, em 2 de Julho, e segue para um estágio em Lagos, no Algarve, onde irá permanecer de 16 a 25 de Julho e durante o qual vai realizar três jogos particulares.

PUB

A equipa de Sérgio Conceição começará por defrontar o Portimonense, em 17 de Julho, em Portimão, a partir das 20h30, após o que irá participar na Algarve Football Cup, de 20 a 22 de Julho, que se realizará no Estádio do Algarve.

No torneio algarvio, o FC Porto terá como adversários os franceses do Lille — equipa que tem como director desportivo Luís Campos (que integrou a equipa técnica de José Mourinho no Real Madrid) —, no dia 20, e os ingleses do Everton, em 22. Estes dois jogos estão agendados para as 20h.

PUB

PUB