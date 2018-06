Foi a melhor despedida possível: o Peru, que ainda não tinha marcado qualquer golo no Mundial 2018, disse adeus à Rússia com um triunfo confortável frente à Austrália (2-0) que até permite aos sul-americanos largarem o último lugar do Grupo C. O benfiquista Carrillo inaugurou o marcador na primeira parte e Guerrero fechou as contas no segundo tempo.

Para encontrar a última presença da selecção peruana em Mundiais era preciso recuar 36 anos. Mas o último triunfo do Peru na competição estava ainda mais distante: tinha acontecido em 1978 (4-1 ao Irão, com hat-trick de Teófilo Cubillas).

Mas isso passou esta tarde a fazer parte da história. André Carrillo fez o 1-0 aos 18’, com um golo que merece ser vistoso: de primeira, sem deixar cair a bola cruzada por Guerrero, disparou de pé direito para o fundo da baliza de Mathew Ryan.

O ex-futebolista do Sporting, actualmente vinculado ao Benfica, e que passou a última temporada emprestado ao Watford, foi o primeiro peruano a marcar um golo em Mundiais desde Guillermo la Rosa, que fizera o golo de honra na goleada sofrida contra a Polónia (1-5) em 1982.

Se os adeptos “Blanquirrojos” em Sochi já tinham motivos para fazer a festa, puderam celebrar a dobrar com o 2-0. Após assistência de Cueva, Guerrero livrou-se dos defesas e ampliou a vantagem peruana aos 50’.

Apesar de ter lutado até ao fim, a Austrália não conseguiu contrariar os peruanos e também viu consumado o regresso a casa. A selecção da Oceânia ainda recorreu ao veterano Tim Cahill, que aos 38 anos fez a estreia neste Mundial e tornou-se no mais velho “Socceroo” de sempre na competição – e o primeiro australiano a disputar quatro fases finais (também esteve em 2006, 2010 e 2014).

