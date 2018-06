As Qualificações Regionais Norte do Expresso BPI Golf Cup jogaram-se no fim-de-semana de S. João, a 23 e 24 de Junho, como habitualmente no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim, em duas jornadas distintas, tendo apurado cerca de metade das equipas participantes em cada uma delas, mais duas Lucky Losers (por sorteio), para as Meias-Finais Regionais, agendadas para 8 de Setembro.

No sábado, estiveram 25 conjuntos em campo, saindo vencedora a NOS 3, com 87 pontos na modalidade de texas scramble modificado, mais dois pontos do que a segunda classificada, a Arquitectos Norte/Neuce Tintas (85).

Equipa da NOS3 composta por Jorge Ferreira, Paulo Marques, Ramiro Pinto e Paulo Castelo © Filipe Guerra/MediaGolf

“É importante vencer, tem sempre um sabor mais interessante do que só participar, ainda por cima porque nós tínhamos feito o ano passado um resultado menos interessante. Somos repetentes este é o segundo ano que jogamos juntos, mas desta vez estamos mais motivados”, afirmou Jorge Ferreira, o capitão da NOS 3

A dupla da NOS 3 composta Jorge Ferreira/Paulo Castelo foi a melhor do dia em net, com 45 pontos, a par de António Silva/Elisiário Cunha, da L2N, que foi terceira com 84. A completar a formação da NOS 3, Ramiro Pinto/Paulo Marques somaram 43. Pela Arquitectos Norte/Neuce Tinta, jogaram Nuno Campos/Manuel Vieira (44) e Luís Fernandes/João Trindade (41).

Apuraram-se ainda a Allianz 2 (83), BPI 2 (82), Emporium (81), Nors (80), Allianz 1 (80), BPI 1 (79), Cerealis (78), NOS 2 (78), Cla (78) e BB-95 Fábrica de Chapéus (77). A Lucky Loser foi a Oliconta.

No domingo, com um pouco de vento sul a dificultar a tarefa dos jogadores, participaram 23 equipas, com a Viagens Abreu, campeã nacional de empresas em 2011, a alcançar o primeiro lugar com 85 pontos. Jorge Abreu/Mário Nuno Coelho somaram 43 e Luís Themudo/Paulo Oliveira 42, esta uma dupla que fez nada menos do que seis birdies.

“Já fomos a umas seis ou sete finais [a última em 2016], provavelmente somos a equipa mais consistente do Expresso BPI nos últimos anos 15 anos, e quando não chegamos à Final Nacional ficamos lá perto, em terceiro lugar ou assim”, afirmou Jorge Abreu.

Estela Golf Club 1 e Quantal Group ocuparam os restantes lugares do pódio, com 84 e 83 pontos, respectivamente. No primeiro quarteto, destaque para os 43 pontos de Octávio Mata/António Bessa, complementados com os 41 de José Barroso/Manuel Tedim Maia.

Pelo Quantal Group alinharam João Pedro Almeida/Pedro Mansilha (42) e Alexandre Melo/Paulo Pereira (41).

Outras apuradas foram por esta ordem, a NOS 2 (83), Mundotêxtil (81), NOS 1 (81), Axis Hotéis & Golfe (80), TNCarStore (79), Estela GC 2 (78), Farmácia Central (77), Granilapa (76) e Sampaio & Sampaio (76), além da Lucky Loser, que foi a Allianz.

O Expresso BPI Golf Club continua já esta semana, terça, quarta e quinta-feira, com a terceira, quarta e quinta jornadas das Qualificações Regionais Lisboa, no Belas Clube de Campo.

