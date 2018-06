Por ainda ter esperanças de passar aos “oitavos”, a Islândia bem tentou vencer a Croácia, mas disse adeus ao Campeonato do Mundo, esta terça-feira, depois de perder por 2-1.

Os croatas foram uma equipa cínica, dando um pouco da iniciativa de jogo ao adversário na primeira parte, mas no final mostraram por que são umas das melhores selecções deste Mundial. Já a Islândia teve oportunidades para colocar-se em vantagem, mas não as capitalizou da melhor forma.

dr Ver ficha de jogo

PUB

PUB

Com o apuramento para os oitavos-de-final já garantidos, a Croácia deu-se ao luxo de fazer descansar jogadores como Mario Mandžukic e Ivan Rakitic. No total foram nove alterações ao "onze" habitual. As excepções foram Modric, grande responsável pela construção do jogo ofensivo dos croatas, e Perisic.

A Croácia iniciou a partida com uma ideia de jogo assente na posse e domínio do meio-campo, mas sem criar perigo junto da baliza de Hannes Halldórsson. A organização defensiva da Islândia não permitiu que os croatas fizessem estragos, principalmente Andrej Kramaric, que teve pouca ajuda dos seus compatriotas.

A partir do meio do primeiro tempo, a Croácia começou a reduzir ainda mais a sua velocidade de jogo e a ter mais dificuldade em avançar no terreno de jogo, entregando a iniciativa ao adversário. A Islândia aproveitou e ganhou presença no meio, onde Emil Hallfredsson esteve irrepreensível, e a aparecer mais no último terço. Aos 31’, Gylfi Sigurdsson quase conseguiu pôr a sua equipa a vencer, mas Lovre Kalinic defendeu o livre.

Antes do árbitro apitar para intervalo, mais um par de ocasiões que confirmavam o bom momento de forma dos islandeses. Sigurdsson passou para Alfred Finnbogason, o ponta-de-lança rematou de primeira e a bola não passou longe do posto direito, mas para fora. A seguir, o potente disparo de Aaron Gunnarsson foi defendido para canto pelo guardião croata.

Milan Badelj achou que os seus adversários já tinham tido demasiadas oportunidades para marcar, e desbravou o caminho para a sua equipa voltar a estar por cima no jogo. Aos 51 minutos, o médio croata rematou de fora da área, mas a bola foi ter à barra. Falhou à primeira, mas acertou à segunda. Dois minutos depois, Badelj aparece na área, rematou picado e a bola só parou no fundo das redes.

Apesar de estar a perder, a Islândia ainda lutou, pois acreditava que podia vencer o jogo. Sverrir Ingason quase converteu em golo o centro de Sigurdsson, mas a bola embateu na trave. Mas viria mesmo a ser Sigurdsson a repor a igualdade através de uma grande penalidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mesmo que o jogo fosse uma mera formalidade, os croatas queriam chegar à terceira vitória. Ivan Perišic chutou essa vontade para o canto superior direito da baliza no último minuto do tempo regulamentar, depois de receber na área o passe de Badelj.

Depois de ter apaixonado o mundo com o seu futebol, e não só, no Europeu 2016, a Islândia terminou cedo a sua primeira participação num Mundial. Fica o registo do susto causado à Argentina, com quem empatou 1-1.

Depois de três vitórias em três jogos na fase de grupos, a Croácia segue para os oitavos-de-final, onde vai encontrar a Dinamarca, no domingo.

PUB