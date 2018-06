Têm sido umas semanas movimentadas na Casa Branca. Depois de receberem os reis de Espanha, no início da semana passada, Donald e Melania Trump deram esta segunda-feira as boas-vindas aos reis Abdullah II e Rania da Jordânia, que estão de visita aos Estados Unidos.

PUB

É a primeira aparição pública da Melania, desde a polémica do casaco com a frase "não quero saber", na visita aos centros de detenção onde estão as crianças que são separadas dos pais na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Desta vez, a primeira-dama optou por usar um vestido simples cor-de-rosa, que dificilmente daria azo a grandes ilações.

Parecia, no entanto, ter combinado a escolha de guarda-roupa com a rainha Rania, que vestiu um conjunto de camisa e calças longas e soltas num tom cor-de-rosa claro. Coincidência ou não, a verdade é que Trump e Abdullah II estiveram também em consonância no que toca às cores: o primeiro com uma gravata encarnada simples e o segundo com uma gravata num tom mais escuro desta cor e com bolinhas brancas. Mostramos algumas fotografias do encontro na fotogaleria em cima.

PUB

Enquanto os reis da Jordânia chegavam aos Estados Unidos, o seu filho e príncipe herdeiro da Jordânia, Al-Hussein Bin Abdullah, estava em Amã, a receber o príncipe William de Inglaterra. O duque de Cambridge voou depois para Israel – para a primeira visita de um membro da família real a este país – e seguirá na quarta-feira para a Palestina.

PUB