A deslocalização do Infarmed para o Porto poderá melhorar a produtividade e a eficiência da instituição, uma vez que ocupará instalações mais adequadas do que as actuais, no Parque da Saúde, em Lisboa. Esta é a conclusão do grupo de trabalho independente, constituído pelo Ministério de Saúde para avaliar os riscos e potencialidades da anunciada mudança em Novembro de 2017, e que o Jornal de Notícias (JN) divulga esta segunda-feira. Os peritos esperam ainda uma poupança na ordem dos 8,4 milhões de euros ao longo dos próximos 15 anos, apesar de a mudança representar um investimento inicial de 17 milhões.

“Não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização do Infarmed para o Porto”, lê-se na conclusão do relatório redigido pelo grupo de trabalho.

O maior risco está, contudo, na possível "indisponibilidade dos recursos humanos" para se mudarem para o edifício da Manutenção Militar, na frente ribeirinha do Porto. Dos 354 trabalhadores actuais, apenas 43 se mostraram dispostos a mudar. O grupo de trabalho sugere compensações aos funcionários e alteração da natureza jurídica do Infarmed, que passaria de instituto público a entidade reguladora independente.

Entre as compensações sugeridas estão subsídios de fixação, deslocação e de residência e a garantia de mudança de escola dos filhos.

A eventual recusa dos funcionários em trocar Lisboa pelo Porto, admite o grupo de trabalho, pode “significar uma perda substancial de conhecimento, experiência e de competência organizacional, hipotecando o cumprimento da missão do Infarmed”. Em todo o caso, sublinham os peritos, será sempre necessário recrutar e formar novos recursos humanos no Norte do país.

