O Ministério Público pediu nesta segunda-feira que a suspensão provisória do programa SuperNanny se torne efectiva para salvaguardar a imagem das crianças, enquanto a defesa da estação de televisão SIC solicitou que seja defendida a liberdade de expressão.

O julgamento da acção especial de tutela da personalidade interposta pelo Ministério Público (MP) e que levou à suspensão provisória do programa decorre no Tribunal de Oeiras. Nesta segunda-feira foram apresentadas as alegações finais, numa sessão em que os pais das crianças voltaram a defender os benefícios para a educação dos seus filhos.

Apenas um dos progenitores está em desacordo afirmando que não foi devidamente informado pela mãe da criança.

A procuradora do MP defendeu assim que esta suspensão provisória seja convertida numa decisão definitiva para todas as crianças seleccionadas para o programa e alvo de imagens, salvaguardando os seus interesses e considerando que a sua defesa é uma legitimidade interventiva do Ministério Público português.

Segundo a Procuradora Luísa Sobral Pinto, no espaço europeu não existe outro MP que tenha uma intervenção legitimada como tem o português pelo que "dentro da unidade do sistema jurídico português ficaria mal e seria incorrecto que (este) não tivesse atuado na defesa do superior interesse destas crianças".

A procuradora considera que o programa é lesivo para as crianças, que há um dever do Estado em protegê-las e que o MP faz uma intervenção em representação das crianças "quando os pais não assumem uma protecção séria colocando-os em risco" ao permitir "a exposição pública da sua intimidade".

Esta exposição pública, adiantou, "coloca em perigo a sua dignidade humana de forma lesiva para a formação de personalidade".

"É um processo sobre liberdade"

O advogado da estação de televisão SIC defendeu que a posição do Ministério Público é sintomática da visão do Estado, considerando que este é um dos processos mais importantes para a democracia portuguesa nos últimos anos.

"É um processo sobre liberdade. Não só sobre estes menores, que estão óptimos, mas sim em saber até onde o Estado pode e deve ir", disse Tiago Felix.

Segundo o advogado, o pedido do MP para que seja retirado o programa ou que sejam feitas restrições ao mesmo é uma questão de liberdade pelo que pede ao tribunal que julgue em defesa da liberdade de programação e de educação das crianças por parte dos pais.

O programa SuperNanny, entretanto suspenso provisoriamente, ficou envolto em polémica logo após a transmissão do primeiro episódio, emitido pela SIC no dia 14 de Janeiro.

A estação de televisão SIC suspendeu o programa a 26 de Janeiro, depois de uma decisão do tribunal desencadeada por "uma acção especial de tutela da personalidade" interposta pelo MP. Esta acção está agora na recta final.

