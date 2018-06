O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou nesta segunda-feira várias alterações legislativas que alargam o acesso à nacionalidade originária e à naturalização a pessoas nascidas em território português.

Os filhos de estrangeiros que residam em Portugal há dois anos vão ser considerados portugueses originários, excepto se declararem que não querem ser portugueses – o que reduz as exigências até aqui em vigor, segundo as quais os pais teriam de viver em Portugal há pelo menos cinco anos.

Trata-se da oitava alteração a uma lei que data de 1981, explica uma nota informativa da Presidência da República. Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa dá ainda conta da promulgação de outro diploma “que visa a regularização do estatuto jurídico das crianças e jovens de nacionalidade estrangeira acolhidos em instituições do Estado ou equiparadas”, no âmbito da lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.

Enquanto quem é português de origem tem plenos direitos, o mesmo não sucede com quem se naturaliza. Os naturalizados estão impedidos, por exemplo, de se candidatar à Presidência da República ou à presidência da Assembleia da República.

