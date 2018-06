A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola confirmou já ter recebido da congénere portuguesa a certidão digital do processo envolvendo o seu ex-vice-presidente Manuel Vicente, mas diz que só com a recepção do mesmo em papel poderá prosseguir diligências.

"Não existindo no ordenamento jurídico angolano regras processuais que admitam processos em formato digital, a PGR de Angola aguarda que lhe seja remetida pela sua congénere o processo em formato de papel, para ulteriores trâmites", refere aquela entidade, num comunicado em que refere ter recebido a versão digital enviada de Lisboa a 19 de Junho. Segundo uma nota informativa emitida pela PGR portuguesa na passada semana, o processo em papel deverá ser enviado para Luanda durante esta semana.

Manuel Vicente é suspeito de ter pago luvas no valor de 760 mil euros ao procurador português Orlando Figueira em 2012, para que este arquivasse um processo em que investigava a origem dos 3,8 milhões de euros pagos pelo governante angolano por um apartamento de luxo no Estoril. O caso acabou por ser mesmo arquivado, primeiro por este magistrado mas mais tarde também por um colega seu, quando este negócio imobiliário de Manuel Vicente em Portugal voltou a ser investigado.

Mas enquanto Orlando Figueira e outros dois arguidos estão a ser julgados em Portugal – a sentença está marcada para 8 de Outubro -, o ex-vice-presidente angolano, que agora é deputado, viu o seu caso ser separado do dos restantes suspeitos, como de resto sempre reivindicou, para ser entregue às autoridades do seu país.

O Ministério Público português sempre se recusou a enviar esta parte do processo para Luanda, por entender que a imunidade de que goza Manuel Vicente até 2022, por causa do seu estatuto de ex-vice-presidente, não garantia uma boa aplicação da justiça. Mas em Maio passado o Tribunal da Relação de Lisboa obrigou a Procuradoria-Geral da República a remeter o caso para a sua congénere angolana.

Nas alegações finais do julgamento português realizadas na quinta-feira, a procuradora Leonor Machado pediu a condenação dos arguidos Orlando Figueira e Paulo Blanco a penas de prisão suspensas na sua execução. A magistrada defendeu que Orlando Figueira cometeu o crime de corrupção passiva para ato ilícito.

Quanto ao empresário Armindo Pires, arguido que é amigo de Manuel Vicente, a procuradora admitiu não existirem factos que provem que cometeu qualquer crime, muito embora se tenha abstido de pedir explicitamente a sua absolvição.

