Valorizar o SNS

Na actualidade assistimos a um recuo preocupante nos cuidados de saúde prestados pelo Estado. E, não obstante as argumentações dos responsáveis a contestarem as evidências factuais, os cidadãos deparam-se nos hospitais públicos com situações dramáticas e inadmissíveis. Os resultados a que chegámos espelham uma quebra sistemática de serviços; falta de profissionais, adiamento na substituição de equipamentos obsoletos, atrasos nas contratações e nos investimentos, aumento das listas de espera etc.. Factos que se inserem numa vertente economicista e num anacronismo político em contexto de crescimento económico, o que não invalida realçar o bom desempenho da maioria dos funcionários e profissionais insuficientes para colmatarem as lacunas no terreno. Na verdade, compete ao Governo não comprometer um dos sectores vitais do Estado Social e assim contribuir para o aumento da esperança de vida. Por isso, é premente que na Assembleia da República surja, com a maior brevidade, uma conjugação de vozes a defender uma nova Lei de Bases da Saúde mediante a sua degradação no quotidiano.

Manuel Vargas, Aljustrel

Aleluia pelo SNS

António Arnaut pode descansar em paz? Mesmo aqueles que quiseram matar-lhe o" filho" à nascença estão hoje na linha da frente a clamar pela saúde do mesmo. Como quando tiveram a tutela do "rapaz" também tentaram enfraquecê-lo, fica-nos a dúvida se a posição actual do PSD e do CDS é apenas porque estão na oposição. Por via das dúvidas e para bem do SNS é bom que se mantenham lá mais uns tempos, porque ter todos os partidos a reclamar pela sua "saúde" é simplesmente extraordinário.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Trump e o mundo

É com profunda tristeza e apreensão que se vê o que se vai passando no mundo, especialmente nos países mais poderosos, onde impera o poder e o dinheiro. Desde a eleição de Donald Trump, homem diabólico, imprevisível e sem qualquer espécie de juízo, que se assiste às mais variadas decisões atentatórias da dignidade humana. Depois de cortar o financiamento (sempre o dinheiro) a várias agências da ONU, retira-se do acordo de Paris sobre o clima, do acordo nuclear com o Irão, apoiado pelas Nações Unidas. Na sequência malévola de todas estas decisões decide separar as crianças migrantes dos pais - parece que recuou nesta sua intenção, esquecendo-se que ele próprio como todos os norte-americanos são descendentes das mais variadas nacionalidades. O próprio Donald Trump é neto de alemão, expulso daquele país, para os Estados Unidos. Não é de estranhar que o Estado de Israel, seja o primeiro país a felicitar as suas aleivosas decisões, uma vez que ele próprio ataca com armas automáticas, matando palestinianos que se defendem com fisgas. Não admira que sejam tão amigos.

Carlos Leal, Lisboa

