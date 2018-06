Todos os polícias da cidade de Ocampo, no sudoeste do México, estão detidos por suspeita de envolvimento no assassinato de um candidato à autarquia local. Os 27 agentes estão acusados de cumplicidade no homícidio e vão agora ser interrogados.

Fernando Ángeles Juárez, 64 anos, candidato a autarca pelo partido de centro-esquerda Revolução Democrática, foi alvejado na quinta-feira 17 de Junho na zona circundante a uma das suas propriedades. Não se sabe ainda quem foi o autor dos disparos, mas suspeita-se que Oscar González García, secretário para a segurança pública de Ocampo, possa estar envolvido.

Esta é a tese dos procuradores de Micochán, estado onde se situa Ocampo, que acusaram González García de envolvimento. A primeira tentativa de detenção para interrogatório aconteceu no sábado 19 de Junho, mas não foi bem-sucedida – a força policial de Ocampo uniu-se e conseguiu impedi-la.

No domingo, as forças policiais estatais voltaram com reforços e prenderam os 27 agentes de Ocampo assim como González García. Foram levados para interrogatório na capital do estado, Morelia, e estão acusados de possível cumplicidade com grupos de crime organizado, escreve o El Universal.

O assassinato do político Fernando Ángeles Juárez foi o terceiro no período de uma semana e vem juntar-se aos 100 que se registaram em todo o território mexicano desde Setembro de 2017. Os mexicanos vão a votos no próximo domingo para escolher senadores, membros da Câmara dos Deputados e 3000 representantes locais.

A confirmar-se, esta não será a primeira vez que as autoridades locais se aliam a cartéis e grupos de crime organizado. Em Março, as autoridades mexicanas iniciaram procedimentos criminais contra quatro agentes da polícia pelo desaparecimento de três cidadãos italianos, em Tecalitlán, no estado de Jalisco, a 700 km da Cidade do México. Os quatro agentes confessaram que prenderam e entregaram os três homens ao cartel Jalisco Nueva Generación, que controla aquela cidade, pelo equivalente a 43 euros.

Desde que Enrique Penã Nieto (Partido Revolucionário Institucional) subiu ao poder, em 2012, registaram-se mais de 104 mil homicídios, um dos períodos de maior violência da história recente do México.

