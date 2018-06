Numa terra de touros e cavalos, que há 50 anos não tinha sequer uma pastelaria, nasceu esta gulosa ferradura, da autoria de Amândio Campos. Persistente e apaixonado pela profissão, tornou o doce uma tradição da Moita, procurado pela geração saudosa de outros tempos e, agora, pelos mais jovens.

Não admira que a ferradura continue a atrair quem a conhece: Amândio Campos anda nisto desde os 15 anos de idade e afirma que não escolheria fazer outra coisa. O doce de ovos é feito por si, tal como fazia desde o início, assim como a muito saborosa massa de brioche. E você, já provou a ferradura da Moita? Pegue no livro A Doçaria Portuguesa - Sul e passe por lá para descobri-la.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

