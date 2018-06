A Arena Mordóvia, em Saransk, foi o palco do encontro entre Irão e Portugal, um jogo que terminou com um empate a uma bola. O terceiro jogo da selecção neste Mundial 2018 garantiu a qualificação da equipa portuguesa, que irá agora defrontar o Uruguai nos oitavos-de-final, já que ficou em segundo lugar no grupo, atrás da Espanha, que defrontará a anfitriã Rússia.

O golo da selecção portuguesa foi marcado no final da primeira parte por Quaresma. Cristiano Ronaldo falhou um penálti e o Irão acabaria por marcar quase no fim, também de penálti.