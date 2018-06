O mercado livre de electricidade ganhou 12 mil clientes em Maio face ao mês anterior, totalizando 5,025 milhões de clientes, segundo o Boletim do Mercado Liberalizado divulgado hoje pelo regulador energético.

"Desde Maio de 2017, o número de consumidores no mercado livre cresceu 3,6%, a uma taxa média mensal de 0,3%", lê-se no documento da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Por sua vez, o consumo anualizado em mercado livre ascendeu a 42.597 Gigawatts hora (GWh) em Maio, mais 38 GWh em comparação com Abril, e um aumento de 3,2% em termos homólogos, o correspondente a uma taxa média mensal de 0,3%.

Segundo o regulador, o mercado livre representou em Maio cerca de 94% do consumo total em Portugal Continental, um aumento de cerca de 1,1 pontos percentuais relativo em termos de consumo abastecido.

Segundo os dados disponibilizados hoje, a totalidade dos grandes consumidores está praticamente toda no mercado livre, enquanto no segmento dos consumidores domésticos, o consumo em mercado livre está nos 85% do total do segmento, face aos 83% registados em maio de 2017.

No global, o número de clientes fornecidos no mercado regulado ascende a cerca de 1,17 milhões de clientes, face aos mais de seis milhões de clientes existentes em Portugal.

No que se refere às quotas de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (82%) e em termos de consumo (42%).

A Endesa manteve a liderança no segmento de clientes industriais (29%), aumentando a sua quota em 0,4 pontos percentuais, enquanto a Iberdrola (33%) mantém a liderança no segmento dos grandes consumidores, com um aumento de 0,2 pontos percentuais.

