Os trabalhadores do grupo Águas de Portugal iniciaram nesta segunda-feira uma greve "em carrossel" que começou na Águas da Região de Aveiro (ADRA) e vai "rodar" pelas diferentes empresas, por aumentos salariais e uniformização de direitos.

"Este é um protesto que começou com a grande greve que os trabalhadores do grupo Águas de Portugal fizeram a 24 de Abril e desta vez é uma greve em carrossel. Está agendada uma reunião negocial para amanhã às 17h00 e esperamos uma resposta positiva às reivindicações. Se não houver, os trabalhadores vão continuar em luta em Julho e Agosto", disse à Lusa Joaquim Sousa, da direcção do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).

Segundo aquele dirigente sindical, as principais reivindicações são a actualização dos salários e a uniformização dos direitos, "nomeadamente do subsídio de refeição, do subsídio transporte e do subsídio de prevenção", para os quais "há mais de nove anos se tenta negociar um acordo colectivo de trabalho".

João Claro, delegado sindical da ADRA e que integrou o piquete de greve, acrescentou que os trabalhadores da empresa "se sentem ludibriados" porque foram "convidados pelo grupo Águas de Portugal com a promessa de melhores salários e mais regalias", o que não se veio a concretizar.

"A maior parte dos trabalhadores são oriundos das câmaras, cujos colegas já subiram uma posição remuneratória. Quando viemos para a concessão tínhamos a promessa de um salário melhor e de regalias, mas após nove anos a verdade é que estamos na mesma. Quando nos convidaram prometeram "mundos e fundos", explicou.

João Claro afirma que "os trabalhadores estão desanimados porque o grupo Águas de Portugal, numa posição de prepotência, continua a não querer dar os aumentos reais" e acusa ainda a administração de ter tentado, sem sucesso, dissuadir os trabalhadores de aderirem à greve.

