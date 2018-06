Pelo segundo ano consecutivo, a Anacom impôs aos CTT uma descida de preços como forma de penalização pelo incumprimento de indicadores de qualidade de serviço. Em causa estão dois indicadores que a empresa liderada por Francisco Lacerda não cumpriu em 2017: os do encaminhamento no correio azul no Continente e no correio transfronteiriço intracomunitário.

“Considerando que a actualização de preços implementada pelos CTT para este ano tinha sido de 4,5%, a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, não poderá agora ultrapassar os 4,415%”, explicou a entidade reguladora nesta segunda-feira.

Esta redução de preços será aplicável durante “pelo menos três meses” e tem de ser posta em prática até 1 de Outubro, adiantou a Anacom.

Lembrando que a descida de preços “decorre da aplicação do mecanismo de compensação, que tem lugar quando não são cumpridos os indicadores de qualidade do serviço postal universal”, a entidade liderada por João Cadete de Matos recorda que este é o segundo ano consecutivo em que a empresa não consegue cumprir a totalidade dos 11 indicadores de qualidade do serviço postal universal a que estão obrigados.

Em 2016, os CTT falharam o valor mínimo fixado para o indicador do “Correio normal não entregue até 15 dias úteis”.

No ano passado, no caso do indicador “Demora de encaminhamento no correio azul no Continente” está fixado que, “no mínimo, 93,5% do correio azul permutado entre qualquer ponto do Continente deve ser entregue até ao dia útil seguinte ao do seu depósito num ponto de recepção de correio dos CTT, muito embora o objectivo é que tal aconteça em 94,5% dos casos”, explica a Anacom.

A empresa só conseguiu entregar nesse prazo 91,4% do correio, violando quer o nível mínimo, quer o objectivo. Assim, “cerca de dois milhões de cartas do correio azul demoraram mais de um dia útil a ser entregues”.

No que respeita ao indicador “Demora no encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário” o contrato define que, no mínimo, 85% do tráfego de cartas transfronteiriças intracomunitárias, enviadas de e para Portugal na modalidade correio internacional de primeira velocidade, seja entregue até três dias úteis depois do seu depósito num ponto de recepção de correio, sendo que o objectivo definido é que tal aconteça em 88% dos casos.

De acordo com o regulador, apenas 82,6% do tráfego deste correio foi entregue nesse prazo, pelo que “cerca de 4,5 milhões de cartas no âmbito do correio transfronteiriço com origem ou destino em Portugal foram entregues fora do prazo”.

