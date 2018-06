O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou que as buscas de que o clube foi alvo se baseiam em “mais uma denúncia anónima com origem no Porto” e em “factos falsos”. Vieira avisa ainda que pondera deixar de emprestar jogadores a clubes portugueses bem como das transferências com outros emblemas nacionais.

“Nada faz sentido”, disse Vieira sobre as denúncias que geraram esta investigação. Em causa na operação que a Polícia Judiciária desencadeou nesta segunda-feira, que envolveu buscas ao Benfica, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, estarão suspeitas envolvendo a compra de passes de jogadores como contrapartida para estes perderem determinados jogos. Investiga-se ainda o pagamento a jogadores, feitos por clubes adversários, para estes vencerem outros rivais. Os eventuais crimes são os de corrupção, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influência, especifica uma nota da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

“Tudo isto leva-nos a equacionar se o Benfica irá continuar a contratar ou a emprestar jogadores em Portugal”, afirmou o presidente benfiquista, que garante que "nunca ninguém da estrutura directiva do Benfica alguma vez aliciou um jogador".

“Estou seguro de que com estas diligências o resultado no que diz respeito ao Benfica será clarificador e vai isentar o Benfica de qualquer suspeição”, disse Vieira, garantindo ainda aos sócios que “não há, não houve, porque não poderia haver, qualquer prova de alguma ilegalidade”.

O presidente do Benfica recordou ainda alguns lances do último campeonato, nomeadamente “guarda-redes a oferecer golos aos avançados”, aludindo a situações que considera duvidosas em jogos do FC Porto, que se sagrou campeão nacional.

“Não é por existirem muitas investigações com base em denúncias anonimas que estas se tornam verdade”, atirou o líder “encarnado”, assegurando ainda que “não se importa nada que a PJ" esteja na Luz.

