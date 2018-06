Centenas de adeptos iraniano juntaram-se nas imediações do hotel da selecção portuguesa de futebol na noite de domingo para segunda-feira, em Saransk, Rússia, e perturbaram o descanso dos jogadores antes do jogo decisivo desta segunda-feira.

O cerco ao hotel, no centro de Saransk, durou até ao início da madrugada e levou Cristiano Ronaldo aproximar-se de uma janela para pedir, por gestos, silêncio aos adeptos iranianos, como é visível em imagens da RTP.

A polícia russa, citada pela agência Associated Press (AP), registou por volta das 23h as primeiras chamadas com queixas de barulho nas imediações do hotel, onde centenas de adeptos iranianos, alguns munidos de vuvuzelas, cantavam e tocavam.

Portugal e Irão discutem esta segunda-feira uma vaga nos oitavos de final do Mundial2018, quando se defrontarem a partir das 21h (19h em Lisboa), num jogo da terceira e última jornada do grupo B. Portugueses e espanhóis lideram o grupo, ambos com quatro pontos, enquanto o Irão, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, é o terceiro, com três pontos.

Os agentes russos fecharam as estradas nas imediações do hotel, e a situação acalmou, mas a principal avenida junto do hotel manteve-se aberta, e a AP relata que uma segunda vaga de adeptos iranianos se juntou perto da unidade hoteleira e continuou a fazer ruído, embora em menor número.

A concentração dos adeptos iranianos terá sido feita através das redes sociais e com o objectivo de "perturbar" o descanso da selecção portuguesa, para aumentar as hipóteses do Irão.

