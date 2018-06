“Futebol é um desporto simples: 22 jogadores correm atrás de uma bola durante 90 minutos e, no fim, os alemães ganham sempre.” Esta frase do futebolista inglês Gary Lineker, talvez uma das mais conhecidas citações da história deste desporto, nunca foi tão falsa. A verdade é a seguinte. Futebol é um desporto simples: 22 jogadores correm atrás de uma bola durante 90 minutos e, no fim, são os países que cobram mais impostos que ganham.

Analisadas e comparadas as cargas tributárias de cada país depois do Euro 2016, a conclusão é que muitos impostos não prejudicam a sorte das equipas. Mas o contrário é verdade: as equipas que tiveram os melhores resultados no torneio foram as nações que tinham a maior taxa de carga tributária — ou seja, a relação entre os pagamentos obrigatórios, as quotizações e as contribuições para a segurança social e o Produto Interno Bruto (PIB).

A explicação? Os países com maior nível de impostos são geralmente designados como os mais desenvolvidos. Graças aos gastos públicos e à alta qualidade dos sistemas de protecção social, os habitantes destes países encontram-se de boa saúde e têm tempo livre suficiente para fazer desporto.

Para que conste, a carga tributária das 32 equipas do Mundial é de 33,5%, sendo a mais elevada a da Dinamarca (58,7%) logo seguida pela França (53,5%).

O PÚBLICO é parceiro da European Data Journalism Network. https://www.europeandatajournalism.eu/

