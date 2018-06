Uma coisa é certa: do lote das equipas que vão deixar a Rússia imediatamente a seguir à fase de grupos, Marrocos é das que vai deixar mais saudades. Já tinham mostrado um ar da sua graça contra Portugal, mas o resultado não foi favorável. Nesta segunda-feira, o desfecho no estádio de Kalingrado foi diferente. Os africanos nunca tiveram medo da Espanha e empataram 2-2 com os ex-campeões mundiais numa partida bem disputada. No final, La Roja fica em primeiro do grupo, e vai defrontar a Rússia nos oitavos-de-final.

