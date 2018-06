Um comunicado conjunto da direcção do Sporting e da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) leonina dirigido aos funcionários, técnicos, atletas e colaborados do clube informa que Bruno de Carvalho já não é presidente da SAD e está impedido de entrar nas instalações do clube e sociedade.

Também os restantes membros da direcção afastados pelos sócios na assembleia-geral de sábado - José Quintela, Alexandre Godinho, Luís Roque e Luís Gestas – estão impedidos de entrar nas instalações do clube.

O comunicado, assinado por Sousa Cintra, novo presidente da SAD, diz a todos os colaboradores e funcionários do clube que se "abstenham de receber e cumprir quaisquer ordens, instruções ou pedidos provenientes" de Bruno de Carvalho e dos restantes membros do antigo Conselho Directivo.

Diz ainda que qualquer contrato assinado com o clube ou com a SAD só é válido se for vinculado pelos novos membros dos dois organismos.





