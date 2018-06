A Polícia Judiciária (PJ) do Porto está a realizar uma operação de buscas nas instalações do Benfica, do Desportivo das Aves, do Vitória de Setúbal e do Paços de Ferreira, confirmou o PÚBLICO. O nome da operação é Mala Ciao.

O objectivo da operação desta segunda-feira não é constituir arguidos, segundo apurou o PÚBLICO, mas apenas a recolha de elementos de prova. Em causa estarão diversas situações, nomeadamente a compra de passes de jogadores como contrapartida para estes perderem determinados jogos. Investiga-se ainda o pagamento a jogadores, feitos por clubes adversários, para estes vencerem outros rivais.

Segundo o Benfica, a Sociedade Anónima Desportiva foi envolvida "numa denúncia anónima efectuada no Porto". No comunicado publicado no site do clube da Luz, os responsáveis reiteram "total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação". E garantem que o clube "sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade".

A investigação, aberta este ano, inclui suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influência, especifica uma nota da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto. O Benfica já confirmou a visita dos inspectores. "Foi hoje recolhida informação junto da SAD do Clube por parte de uma equipa da Policia Judiciária, ao mesmo tempo que foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados", lê-se num comunicado do clube lisboeta.

A PGD do Porto dá conta da "realização de 14 buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas", no âmbito de um inquérito que corre no Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto. As buscas estão a decorrer nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal, acrescenta a nota.

O caso é independente de uma outra investigação de corrupção no desporto, conduzida pela PJ do Porto, que ficou conhecida como Operação Cashball, que em Maio levou à detenção do director-geral do futebol do Sporting, André Geraldes, de um outro funcionário daquele clube e de dois empresários. Os quatro arguidos acabaram por sair em liberdade depois do primeiro interrogatório judicial, tendo Geraldes sido suspenso de funções e obrigado a pagar uma caução de 60 mil euros.

