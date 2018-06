Arábia Saudita e Egipto eram duas selecções já eliminadas do Mundial 2018. Por isso, o jogo que nesta segunda-feira colocou frente a frente ambas as equipas servia, acima de tudo, para evitar que a presença na competição fosse catalogada como um total fracasso, depois de terem somado cada uma duas derrotas. O triunfo pendeu para os sauditas, graças a um golo em cima do minuto 90.

Mohamed Salah, jogador do Liverpool, era o cabeça de cartaz da partida e apontou o único golo egípcio (22') com um bonito "chapéu" ao guarda-redes adversário, mas foi Salem Al Dawsari que acabaria por brilhar no final da partida.

A vitória saudita foi um desfecho ingrato para El Hadary, que se tornou no mais velho futebolista a competir num Mundial, aos 45 anos. O guardião egípcio mostrou-se à altura do acontecimento, já que defendeu um pénalti, mas não foi capaz de travar um segundo, assinalado pouco antes do intervalo, convertido por Al Faraj e que rendeu o empate aos sauditas.

Depois, seguiram-se um par de defesas de bom nível de El Hadary, que nada pôde fazer para impedir a vitória saudita no último suspiro do jogo.

