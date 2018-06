A questão não é entre o fogo-de-artifício e a autenticidade, seja lá o que isso for para cada um de nós. É se o fogo-de-artifício corresponde a uma encenação (que é algo que todos os artistas praticam, nem que seja para representar autenticidade) que é capaz de transmitir algo de estimulante.

No caso de Bruno Mars, este domingo no Rock In Rio, houve mesmo fogo-de-artifício. Daquele que sobe aos céus, à séria. E também simbólico, para voltar à frase que ficou famosa o ano passado dita por Salvador Sobral. A questão é que mesmo entre quem projecta fogo-de-artifício há gradações. Da nulidade à demonstração de capacidade há de tudo. No caso de Bruno Mars o homem sabe de fogo-de-artifício. O artifício pega fogo. Não chega aos céus, mas é suficientemente eficaz, com 85 mil espectadores, segundo a organização, a fazerem a festa com ele e o seu colectivo de músicos e performers.

É isso. Peter Hernandez, ou seja Bruno Mars, 32 anos, invariavelmente envergando roupa desportiva, não é banha da cobra. Corresponde a um modelo de celebridade bem definido: alguém com talento, que se esforça para tirar partido dele e é capaz de reproduzir modelos já ensaiados por muitos outros (de James Brown a Michael Jackson), resultando daí uma espécie de celebração à volta do funk, R&B e soul, sem nenhum rasgo criativo marciano, é verdade, mas com os pés bem assentes na Terra.

Há uma noção de espectáculo bem desenvolvido, na forma como canta e dança, e interage com os seus exímios e milimétricos músicos, e também na maneira como todo o desenho de palco – com destaque para extravagante jogo de luzes – acaba por criar o envolvimento possível junto de uma multidão a perder de vista. O resto é com as canções que toda a gente conhece, mistura de temas de balanço físico (de Locked out of heaven a Finesse, passando por That’s what i like a Marry me) e momentos de sentimentalismo oferecidos por baladas interpretadas com comoção, como em Versage on the floor ou em When i was your man, só voz, piano e alvoroço emocional à solta, com imensos telemóveis no ar.

Em palco há espaço para os músicos mostrarem virtuosismo, com solos de bateria, de guitarra ou em duelos de metais bem elaborados, e claro para a estrela do concerto brilhar. Seja para mostrar os dotes vocais. Os passos de dança inspirados em James Brown. Ou a forma como também é capaz de tocar piano ou guitarra. Por vezes é tudo muito demonstrativo. Falta algum rasgo. Mas é pragmático, rigoroso e eficiente. As formas soul-funk são aligeiradas. Não há desafio. Mas criam-se zonas de conforto.

E o público agradece. Aliás parte do espectáculo resulta dessa interacção que se estabelece com ele. Os gritos entusiastas à beira da veneração. As vozes entoadas que se reúnem à volta de todas as canções. Os telemóveis no ar. As trocas de devoção mútuas. Procura-se a festa e ela acontece.

Por vezes lembrámo-nos de um outro concerto naquele mesmo local em 2014, o de Justin Timberlake. Tal como naquele caso, assistiu-se a hora e meia de espectáculo que não tem mundos novos para dar ao mundo, mas nitidamente o havaiano Bruno Mars é alguém que interage com os valores clássicos do entretenimento, fazendo-o com presteza, o que não é pouco.

Não é o novo Michael Jackson, e muito menos um Prince actualizado, mas é alguém que pega nesse legado de forma lúdica, transmitindo-o com desenvoltura a uma multidão que, na sua esmagadora maioria, não teve oportunidade de interagir com os arquétipos que inspiraram o ídolo.

Já depois de ter saído de cena e regressado perante a gritaria generalizada, apresentou Uptown funk, uma espécie de enciclopédia do que se tinha ouvido antes, com o baixo pulsante, os sopros aos saltos, as palmas a compasso, os confettis e os foguetes no ar, a mostrarem que, de vez em quando, muito de vez em quando, o fogo-de-artifício faz sentido.

