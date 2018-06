Quem estiver dentro do território da China e quiser aceder ao site da HBO, o canal de televisão norte-americano, não conseguirá. Isto acontece pelo menos desde sábado, segundo a Great Fire, a organização que monitoriza e tenta combater a cibercensura no país. A HBO junta-se assim a plataformas como o Facebook, o Twitter, o YouTube ou até o site do The New York Times, todos inacessíveis na República Popular da China, apesar de muitas pessoas conseguirem aceder a estes conteúdos utilizando redes virtuais privadas (VPN).

Na edição de domingo, dia 17, do Last Week Tonight, o talk show de sátira noticiosa apresentado por John Oliver, o cómico britânico criticou Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e presidente chinês, acusando-o de ter tendências cada vez mais autoritárias e de o seu regime silenciar e censurar todas as formas de dissidência. O programa de Oliver tem o dom de transformar em vídeos virais segmentos de 20 minutos de vídeo cheios de investigação jornalística e de piadas pelo meio. Foi um desses vídeos que, na semana passada, se focou na China.

John Oliver falou da crescente importância na China no mundo, bem como de, em Março, o regime de Xiping ter acabado com as limitações de mandatos para presidentes, abrindo caminho para continuar presidente enquanto quiser. E da censura. Curiosamente, ainda antes de o site da HBO ser bloqueado, o nome de Oliver e do seu programa foram banidos da Sina Weibo, uma rede social chinesa. O próprio vídeo do Last Week Tonight mencionava que expressões como “culto de personalidade”, “o meu imperador” ou referências a Winnie the Pooh (ou Ursinho Puff) – uma personagem com quem Xiping é frequentemente comparado na Internet, algo de que não gostará nada – tinham sido bloqueadas nas redes sociais. Acabou por acontecer exactamente o mesmo ao programa e ao seu apresentador.

Ao longo dos anos, alguns segmentos do programa de Oliver já levaram à reacção de pessoas como Rafael Correa, o ex-presidente do Equador, com quem trocou vários galhardetes; como o magnata da exploração mineira Robert E. Murray, que o tentou, sem sucesso, processar por difamação, ou como o actor Russell Crowe, que doou dinheiro de um leilão em que Oliver comprou uma coquilha sua para associar o nome do cómico ao estudo da clamídia em koalas na Austrália.

Em Portugal, o programa era até há pouco tempo transmitido pela RTP1, mas os melhores excertos do programa Last Week Tonight estão disponíveis no YouTube.

