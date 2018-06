Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores, foi reeleito presidente do PS/Açores nas eleições ocorridas na sexta-feira e no sábado na região, recolhendo 97,89% de votos a favor.

PUB

Em nota enviada este domingo à imprensa, o PS/Açores sublinha que votaram nas directas "cerca de mil militantes, tendo-se registado 975 votos a favor, 18 votos contra e 3 brancos/nulos".

"As votações permitiram, também, eleger as 47 estruturas do Partido Socialista dos Açores e os membros de cada Comissão de Ilha", prossegue o PS/Açores.

PUB

Foram também eleitos os cerca de 250 delegados ao XVII Congresso do PS/Açores, que se realiza na ilha Terceira, no concelho da Praia da Vitória, entre os dias 14 e 16 de Setembro.

Este será o terceiro mandato de Vasco Cordeiro à frente do PS/Açores.

PUB