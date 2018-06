Rui Rio convocou a imprensa, na última sexta-feira, para apresentar a sua proposta para “Reformar a União Económica e Monetária”, um documento de 28 de páginas que incide sobre os desafios e as debilidades da zona euro, mas também sobre as possíveis soluções. Uma delas: “a criação de um Fundo Monetário Europeu (FME) com recursos próprios” (pág. 2). O PS não encontrou nenhuma novidade no discurso de Rio e fonte da delegação socialista portuguesa em Bruxelas faz questão de lembrar que esta ideia já foi apresentada pela própria Comissão Europeia em finais de 2017. Foi até nomeado relator do Parlamento Europeu para a criação do Fundo Monetário Europeu um eurodeputado português: Pedro Silva Pereira (PS).

O eurodeputado socialista português foi escolhido um dia antes do discurso de Rui Rio sobre a zona euro, altura em que assumiu funções à frente daquele que os socialistas consideram ser “um dos mais importantes temas” da reforma do euro. “A criação de um verdadeiro Fundo Monetário Europeu (FME) é um tema decisivo para Portugal e para os países da periferia, mas também para o futuro do euro. Temos finalmente uma proposta em cima da mesa e o Parlamento Europeu dará o seu contributo para que a anunciada reforma do euro não seja uma oportunidade perdida”, disse Pedro Silva Pereira aquando na nomeação.

Foi em Dezembro de 2017 que a Comissão Europeia apresentou um roteiro para o aprofundamento da União Económica e Monetária, no qual estava incluída a ideia de implementar o fundo agora proposto também pelo PSD. “A criação do FME aconteceria através da conversão do actual Mecanismo Europeu de Estabilidade, que geriu vários programas de assistência financeira durante a crise do euro, numa nova instituição que deverá assumir essas e outras funções de apoio à resposta às situações de crise”, disse a mesma fonte socialista ao PÚBLICO.

No documento do PSD, o Fundo Monetário Europeu deve servir de instrumento de coordenação e supervisão das políticas orçamentais nacionais, mas também actuar como instrumento de estabilização entre Estados-membros, em caso de crise. Deve ainda ser sua responsabilidade disponibilizar meios financeiros e técnicos em caso de crise num Estado-membro, no quadro de um programa de ajustamento negociado.

No Porto, perante os jornalistas, Rui Rio defendeu que as mudanças necessárias na União Monetária e Financeira devem incidir em três áreas prioritárias: a orçamental; a do funcionamento das instituições; e a da estabilização financeira e das relações entre sector financeiro e os Estados.

