O PÚBLICO errou

No artigo “O Simplex ultrapassa as nossas fronteiras”, publicado na edição de ontem, Maria Manuel Leitão Marques surgia erradamente identificada como ministra Adjunta e da Modernização Administrativa, quando na realidade, o seu cargo é o de ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Pedimos desculpa pela troca à visada e aos leitores.

Sim a um museu a favor de todos

“Nós, negras e negros em Portugal, exigimos à CML uma aposta séria num memorial de homenagem às pessoas escravizadas”. Sem querer, Fernando Medina abriu um importante debate sobre o “Museu das Descobertas”. "Não a um museu contra nós ”(PÚBLICO 22.8.2018), subscrito por “cem pessoas negras”, exige um Museu do Colonialismo, da Escravatura ou da Resistência Negra”. Estou totalmente de acordo. Aliás, vou mais longe. A Câmara Municipal de Lisboa deve erigir monumentos memoriais da resistência negra e da resistência branca. Não esquecer os milhares de brancas e brancos que foram espoliados dos seus bens como consequência da descolonização. Muitos foram sumariamente fuzilados. Em Angola, a guerra civil entre negros (MPLA e UNITA) causou milhares de mortos e incalculáveis prejuízos materiais. Sim a um museu da resistência negra e da resistência branca.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

"Tarefas urgentes para antifascistas"

Já gostei de muitos artigos seus, muitas vezes recomendei a sua leitura a amigos. Mas desta vez (artigo de quarta-feira: "Tarefas urgentes para antifascistas"), dizer que gostei ou que concordei é pouco. É, sem tirar nem pôr uma única vírgula, tudo o que penso sobre o assunto, terrível e terrivelmente actual, do fascismo. Apetece-me metê-lo no bolso e dizer a todos aqueles com quem me cruzo na lufa-lufa diária: "toma; aqui está o que eu penso; aqui está o que precisamos todos de fazer".

Que bom ainda existirem colaboradores como você no PÚBLICO. Não nos deixe.

Adriana Gonçalves, Porto

O ser e o seu destino

A UE encontra-se num momento crucial do seu projecto sem que as duas questões fundamentais estejam resolvidas. O que é a Europa? Parece uma pergunta de fácil resposta, mas não é; se considerar-mos o espaço da Europa Clássica forjada pelo Império Romano, a Ocidente durante 1000 anos e a Oriente durante 2000 anos (não vos parece um tempo suficiente para forjar um ADN?) então teríamos que considerar como Europa o espaço à volta do Mediterrâneo e a Norte, incluindo a Grã-Bretanha, com o limite na margem esquerda do Reno; todo o Norte de África, incluindo o Egipto, Israel, Jordânia, Siria e Turquia. Podemos considerar, ainda, a Europa geográfica, aquela que vai dos Açores aos Urais, ou, mais redutor, a Europa forjada no medo de uma nova guerra global que resultou do Acordo do Carvão e do Aço, embrião da actual UE...

Resolvida esta primeira questão - que não me parece fácil - qual o destino da UE? Que tipo de organização política pretendemos? Uma Europa Federal ou uma Europa dos Tropeções? Hoje temos, sobretudo, um projecto liderado pelas principais potências industriais, num espaço muito mais vasto com contradições acumuladas. A Europa necessita de políticos com visão que nos possam oferecer pão, paz, trabalho, liberdade, igualdade de oportunidades e um projecto que proporcione a felicidade possível a centenas de milhões de seres humanos....

Pensar a Europa (qual delas?) é urgente, sob pena de os fantasmas que pensávamos enterrados voltarem a emergir da suas tumbas... eles já estão aí!

Ezequiel Neves, Lisboa

