A televisão turca está a noticiar que Recep Taiyyp Erdogan tem 57,02% nas eleições presidenciais, quando estão contados 40% dos votos - ainda faltam as grandes cidades, que serão decisivas. O principal candidato da oposição, Murrahem Incem, denuncia que a forma como os media - a quase totalidade controlados pelo governo ou empresas favoráveis a Erdogan - estão a noticiar a contagem dos votos. Diz que o objectivo é manipular a percepção dos eleitores turcos.

As urnas fecharam na Turquia nas eleições presidenciais e legislativas em que há a expectativa de que a oposição consiga reagir à força dominante da política turca dos últimos 16 anos, Recep Taiyyp Erdogan. Só na segunda-feira haverá resultados definitivos destas eleições que Erdogan convocou com 18 meses de antecendência em relação ao previsto.

Após estas eleições, entra em vigor a nova Constituição, aprovada em referendo no ano passado, que dá poderes executivos alargados ao Presidente, diminuindo as funções fiscalizadoras do Parlamento. O cargo de primeiro-ministro é abolido.

O mais determinante é saber se haverá uma segunda volta das presidenciais e se o HDP, o partido pró-curdo, conseguirá ultrapassar o mínimo de 10% dos votos para entrar no Parlamento.

Nas eleições turcas, os primeiros resultados a surgir são sempre de regiões rurais, menos povoadas - favoráveis ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) de Erdogan. Só bem mais tarde há resultados das grandes metrópoles, como Istambul ou Esmirna, mais favoráveis à oposição laica.

O serviço em turco da BBC sublinha a diferença dos resultados que estão a ser noticias pela agência noticiosa Anadolu e a rede de monitores independentes que controla as eleições. A agência turca estatal está a dar 58% a Erdogan nas presidenciais, e os monitores 48%.

Se Murrahem Ince, do Partido Republicano do Povo (CHP), conseguir forçar uma segunda volta com Erdogan - que aconteceria a 8 de Julho -, isso terá já um meio sabor a vitória. Os restantes partidos da oposição comprometeram-se a apoiar Ince.

Desde que acabou a votação, Ince apelou aos seus apoiantes para “não perderem de vista as urnas”, até terem sido contados os votos e assinados os resultados antes de serem enviados para os serviços centrais, por haver grande receio de fraude – há várias notícias de suspeitas de tentativa de encher as urnas e intimidação.

Outro desafio é a votação para o Parlamento de 600 lugares. Se o Partido Democrático do Povo (HDP), pró-curdo, conseguir o número de votos necessário para ter assento parlamentar, a maioria do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, fica em risco – aliás, já concorreu aliado à formação de extrema-direita MHP porque as sondagens indicavam que os dois partidos não estavam no topo da popularidade.

A contagem dos votos das eleições legislativas está a decorrer mais lentamente. Segundo os números oficiais citados pela Reuters, com um quarto dos votos contados, o AKP está com 48,61% e o partido de extrema-direita MHP, que entrou numa coligação com o AKP, tem 12,54%.O CHP, de centro-esquerda, tem 18,2%, os curdos do HDP 8,47% e o nacionalista IYI de Meral Aksener 9,1%.

