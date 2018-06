“Não acredito que estou a conduzir na Arábia Saudita.” As palavras são de Roa Altaweli, uma mulher que vive na Arábia Saudita e que passou a partir deste domingo a poder conduzir e a ter carta de condução — algo que antes era proibido. As estradas sauditas encheram-se de mulheres ao volante, no único país em que ainda lhes era proibida a condução.

“É a melhor sensação de sempre. Posso conduzir para o trabalho, posso levar as minhas crianças, posso viajar pelo meu país”, conta uma outra mulher, Samar Almogren, à BBC. É um dia feliz, mais uma conquista, mas este não é ainda o fim da segregação das mulheres na Arábia Saudita, um país marcado pelo seu regime autoritário e patriarcal.

“É o nosso direito e finalmente podemos usufruir dele. É só uma questão de tempo até que a sociedade o aceite, de uma forma geral”, disse à Reuters Samira al-Ghamdi, de 47 anos, enquanto conduzia para o trabalho.